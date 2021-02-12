Мероприятия второго дня народного форума начались в 10:00 выступлениями делегатов и гостей. Сегодня ожидается и принятие резолюции VI Всебелорусского народного собрания. Делегатов, участников и атмосферу народного вече до его начала запечатлели фотокорреспонденты sb.by
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Фотофакт. VI Всебелорусское народное собрание продолжает работу во Дворце Республики
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК , Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ , Александр КУШНЕР