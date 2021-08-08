Фотофакт. Вечерняя программа «Рыцарского феста. Мстиславль-2021»

Гости праздника средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2021» проводили время не только весело, но и познавательно.



В центре внимания, конечно, были сражения рыцарей, турнир лучников и представление всадников. Новинками же «Рыцарского феста» в этом году стали конкурс средневековых блюд и конкурс исторических костюмов.

Не подкачала и культурная составляющая. Театрализованную программу «Крылатыя вершнікі Вялікага Княства» сменили «Славянские напевы» и «Чароўныя гукі мінулага». Гусляр Алексей Чумаков показал виртуозное владение инструментом, студия этнической пластики «Кетри» представила программу «Шаманские ритмы», порадовала выступлением фолк-группа «ПАВА».

С наступлением сумерек с огненным шоу на арену выikb студия этнической пластики «Кетри» и фаер-шоу-клуба «Маори».





































































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