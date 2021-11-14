Главная Фоторепортаж. Вечер в лагере беженцев на границе Опубликовано: 14.11.2021 21:00:00 971 Фоторепортаж. Вечер в лагере беженцев на границе В лагере беженцев на границе стемнело несколько часов назад. Дети там уже спят, а взрослые продолжают дежурить у костров. Польские пограничники светят на беженцев прожекторами. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи