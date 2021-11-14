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Фоторепортаж. Вечер в лагере беженцев на границе

В лагере беженцев на границе стемнело несколько часов назад. Дети там уже спят, а взрослые продолжают дежурить у костров. Польские пограничники светят на беженцев прожекторами.












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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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