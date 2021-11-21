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Фотофакт. Вечер беженцев в ТЛЦ у белорусско-польской границы

Как беженцы провели вечер в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, смотрите в подборке снимков нашего фотокорреспондента.
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Фото: Александр КУШНЕР
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