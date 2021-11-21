Главная Фотофакт. Вечер беженцев в ТЛЦ у белорусско-польской границы Опубликовано: 21.11.2021 09:21:00 2144 Фотофакт. Вечер беженцев в ТЛЦ у белорусско-польской границы Как беженцы провели вечер в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, смотрите в подборке снимков нашего фотокорреспондента. Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Фото: Александр КУШНЕР Версия для печати Новости и статьи