Кормоуборочные комбайны в ОАО "Западно-Двинский МРС" получили представители 8 сельхозпредприятий Витебской области. Отремонтированная техника была передана "Иванский-агро" Чашникского района, "Рудаково" Витебского района, "Подъельцы" и "Язно" Миорского района, "Сиротинский" Шумилинского района, "Звездный-агро" Толочинского района, "АСБ-Агро Новатор" Бешенковичского района, "Коханово-агро" Толочинского района.
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Фотофакт. В Витебске состоялась торжественная передача отремонтированной техники
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