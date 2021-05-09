В Минске в парке имени Максима Горького проходит акция "Вальс Победы". Любой желающий смог почувствовать себя звездой танцев в ретро-стилистике. Не только вальс, но и танго в сопровождении настоящего оркестра под солнечным майским небом танцевали минчане и гости города самого разного возраста и хореографической подготовки. Видеоклип на основе проекта можно будет посмотреть на ютуб-канале общественного объединения "Белая Русь". А пока самые яркие моменты акции "Вальс Победы" смотрите в нашем фоторепортаже.
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Фотофакт. В парке имени Максима Горького проходит акция "Вальс Победы"
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