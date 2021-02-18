В столице сегодня стартует XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Длиться она будет с 18 по 21 февраля. В программе ярмарки не только представление книжных новинок и бестселлеров различных изданий, но и симпозиум на тему писательства, а также подведение итогов нескольких литературных конкурсов. Кстати, книги на выставке будут из самых разных уголков мира – свое участие в мероприятии уже подтвердили представители более 20 государств. Церемония открытия XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки состоится сегодня в 12:00, и сейчас на проспекте Победителей, 14 (там будет проходить мероприятие) ведутся последние приготовления к старту. Этот момент запечатлел фотокорреспондент sb.by.
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Фотофакт. В Минске начинает работу XXVIII международная книжная выставка-ярмарка
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК