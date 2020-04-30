Главная Фотофакт. В Гомеле открыли сезон фонтанов Опубликовано: 30.04.2020 13:47:58 506 Фотофакт. В Гомеле открыли сезон фонтанов В четверг, 30 апреля, в областном центре запустили городские фонтаны. По традиции их включение прошло накануне Дня весны и труда, который отмечается 1 мая. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Добавить SB.BY в источник новостей Иван ЯРИВАНОВИЧ Написать автору Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ Версия для печати Загрузка... Новости и статьи 01.05.2020 00:00:48 Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг 30.04.2020 23:54:53 Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские 30.04.2020 23:50:28 Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания 30.04.2020 23:45:08 Гороскоп на 2 мая 30.04.2020 23:36:11 Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске 30.04.2020 23:23:23 Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде 30.04.2020 23:04:24 Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов 30.04.2020 22:47:40 Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре 30.04.2020 22:30:15 Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом 30.04.2020 22:12:36 Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Слабоумие и коронавирус 30.04.2020 22:06:14 Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности 30.04.2020 21:52:46 Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров» 30.04.2020 21:40:26 Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции 30.04.2020 21:34:55 Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл 30.04.2020 21:17:14 HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада" 30.04.2020 20:56:19 Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце 30.04.2020 20:40:08 Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше 30.04.2020 20:31:19 Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса 30.04.2020 20:14:27 Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре 30.04.2020 20:00:03 Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость" мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Освобожденный труд