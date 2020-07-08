ФОТОФАКТ: в Брестской области ветер повалил гектары леса

В Брестской области грозовой фронт с сильным ветром повалил лес на обширной территории. Один из интернет-пользователей показал последствия стихии в Малоритском районе.

























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Напомним, накануне в МЧС сообщили, что в результате прохождения грозового фронта на территории Брестчины проблемы с электроснабжением возникли на территории Брестского, Кобринского и Малоритского районов (34 населенных пункта, 14 МТФ, 2 детских оздоровительных лагеря, птицефабрика).

Ветром были повреждены кровли семи жилых домов и одного объекта соцкультбыта в Малоритском районе, трех жилых домов в Кобринском районе, на трассах пришлось убирать более сотни поваленных деревьев.













Фото: instagram и МЧС