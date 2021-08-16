Фотофакт. Улицы Кабула после вхождения талибов в город

Вчера, 15 августа, стало известно, что боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана Кабул. Они заявили о полном контроле над всей территорией страны и отметили, что ожидают полной передачи власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В Кабул талибы вошли без боя, однако ситуация в городе остается напряженной: люди массово покидают населенный пункт, снимают наличные в банках. В аэропорту наблюдалась толпа желающих улететь из Афганистана, на улицах – пробки. Почитать подробнее о происходившем в Исламской Республике 15 августа можно здесь. Вчера фотографий из Кабула практически не было, а вот сейчас они появились, и можно оценить обстановку в городе по снимкам.