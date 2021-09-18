Главная Фотофакт. Участницы конкурса «Мисс Беларусь» сегодня на экскурсии во Дворце Независимости Опубликовано: 18.09.2021 15:36:46 126 Фотофакт. Участницы конкурса «Мисс Беларусь» сегодня на экскурсии во Дворце Независимости Подробнее о том, что больше всего удивило девушек во Дворце Независимости и какие впечатления они получили от экскурсии - скоро в нашем репортаже на sb.by. demeshko@sb.by Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Мисс Беларусь Дворец Независимости Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи