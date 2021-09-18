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  2. Фотофакт. Участницы конкурса «Мисс Беларусь» сегодня на экскурсии во Дворце Независимости

Фотофакт. Участницы конкурса «Мисс Беларусь» сегодня на экскурсии во Дворце Независимости

Подробнее о том, что больше всего удивило  девушек во Дворце Независимости и какие впечатления они получили от экскурсии - скоро в нашем репортаже на sb.by. 






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