Сегодня активисты почти из всех районов Витебской области участвуют в патриотическом марафоне «Автопоезд памяти». Стартовавший ранним утром с площади Победы в Витебске (вот, как это было), он следует по маршруту «Витебск - Шуневка - Линия Сталина - Хатынь - Витебск». Именно такой путь, с таким остановками был выбран неслучайно, - рассказывает Ирина Алюшина, главный специалист Витебского областного комитета БРСМ:
- Это дорогие каждому белорусу места. Их историю нужно знать. И это замечательно, что сегодня собралось много молодежи и даже бывшие узники, которые, несмотря на эпидемиологическую обстановку, настояли на том, чтобы прийти, поделиться воспоминаниями, своим мнением по поводу того, что было раньше и как это есть сейчас. Поэтому мы должны чаще приезжать сюда, чтобы помнить, не забывать свою историю.
О том, как прошел памятный митинг в мемориальном комплексе Шуневка, читайте позже в большом репортаже на нашем сайте.
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Фотофакт. Участники патриотического марафона «Автопоезд памяти» прибыли в мемориальный комплекс "Шуневка"
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