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Фотофакт.Турнир по торфяному футболу состоялся в Пуховичском районе

III Республиканский турнир по торфяному футболу состоялся в субботу в поселке Правдинский Пуховичского района. Торфяной футбол отличается от привычной для нас игры тем, что проводится в необычных условиях. Для матча выбирают участок торфяного болота, на котором чрезвычайно сложно играть из-за специфичности почвы: игроки зачастую проваливаются в поле по колени. Зародилась экстремальная игра в Финляндии, однако и в Беларуси такой вид спорта находит своих сторонников. В этом году на соревнования заявилось сразу 19 команд.
Атмосферные снимки турнира сделал фотокорреспондент sb.by























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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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