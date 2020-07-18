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Фотофакт. Турнир национальных танцев на «Славянском базаре»

Это яркое шоу во время «Славянского базара» проводится в седьмой раз и уже стало неотделимой частью фестиваля.


В мероприятии принимают участие десятки танцевальных пар из всех уголков Беларуси. Возраст танцоров – от 16 до 70 и более лет. В разных возрастных категориях каждая пара исполняет по восемь танцев, жюри выставляет баллы. Турнир идет на выбывание. Сильнейшие по мнению судей пары продолжают борьбу за победу. В программе  «Каханачка», «Ночка», «Субота», «Кракавяк», «Ойра», «Падыспань» и другие бытовые танцы. 










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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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