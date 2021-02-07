В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук проходит фестиваль ледовых и снежных фигур. Это многолетняя традиция – мероприятие состоялось в шестой раз. Посмотреть есть на что: в фестивале участвуют 8 команд профессиональных скульпторов и 10 команд учащихся профильных факультетов. Среди необычных скульптур – пара влюбленных, клетки, утюг.
Вечером субботы в ботаническом саду фигуры подсветили разными цветами – лед со снегом заиграл новыми красками. Сказочную иллюминацию на фото запечатлел корреспондент sb.by. А если захотите увидеть зимнюю выставку своими глазами, время еще есть. Можно даже попробовать себя в роли судьи, проголосовав за скульптуру, которая получит «Приз зрительских симпатий». Фестиваль продлится до 14 февраля.
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Фотофакт. Цветная иллюминация на фестивале ледяных скульптур
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ