Фотофакт. Цветная иллюминация на фестивале ледяных скульптур

Вечером субботы в ботаническом саду фигуры подсветили разными цветами – лед со снегом заиграл новыми красками. Сказочную иллюминацию на фото запечатлел корреспондент sb.by. А если захотите увидеть зимнюю выставку своими глазами, время еще есть. Можно даже попробовать себя в роли судьи, проголосовав за скульптуру, которая получит «Приз зрительских симпатий». Фестиваль продлится до 14 февраля.