Фотофакт: троллейбусы в Гродно ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами

Подвижной состав УГП "Гродненское троллейбусное управление" ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами, передает БЕЛТА.

Обязательную профилактическую санитарную обработку троллейбусов проводят после влажной уборки перед каждым выездом из депо, а также во время возвращения на пересменку.

Кроме этого, в Гродно организованы три стационарных пункта для обработки транспорта дезинфекционными средствами на конечных остановках ("Девятовка", "Фолюш" и "Химволокно").

Водители после окончания маршрута также обрабатывают салоны, поручни и кабину.

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