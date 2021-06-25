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  2. На площади Государственного флага прошел торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД

На площади Государственного флага прошел торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД

Сегодня на площади Государственного флага поистине праздничная атмосфера. Здесь состоялся торжественный выпуск молодых лейтенантов, окончивших Академию МВД. В этом году их 447. Совсем скоро они продолжат службу в Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз и других правоохранительных органах. На мероприятии присутствовали руководители различных государственных структур, в том числе Иван Кубраков, министр внутренних дел. 


Он поздравил выпускников с окончанием Академии и подчеркнул, что в такой непростой работе необходимо помнить о важных качествах человека: 

– Уважаемые коллеги, никогда не забывайте о человечности  – в нашей работе это необходимо. Я обращаю ваше внимание на вежливое и внимательное отношение к людям, которые к вам приходят. Академия МВД дала вам необходимые теоретические знания, профессорско-преподавательский состав вложил в вас свою душу, они радовались успехам и разделяли ваши неудачи. Однако качества достойного гражданина вам дали ваши родители, они научили вас не проходить мимо беды другого человека. 


Также он подчеркнул, что Академия МВД остается престижным вузом с новейшими технологиями и ответственным подходом к обучению будущих офицеров. Для обмена опытом приезжают коллеги не только из стран СНГ, но и со всего мира. 


Немало выпускников Академии показали высокие результаты в учебе. В этом году 38 молодых офицеров окончили Академию МВД с отличием, еще восемь – с золотой медалью. 

С поздравлениями выступили мама одного из выпускников, Диана Сулима, а также молодой лейтенант Андрей Кайко.

Кроме этого, священнослужитель храма Александра Невского, протоиерей Димитрий Хорошко поздравил выпускников, дал напутствие и окропил святой водой. 


По традиции выпускники Академии простились со знаменем Академии МВД. В завершение мероприятия молодые офицеры прошли торжественный маршем по площади и подбросили монеты на счастье. 







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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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