На площади Государственного флага прошел торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД

Сегодня на площади Государственного флага поистине праздничная атмосфера. Здесь состоялся торжественный выпуск молодых лейтенантов, окончивших Академию МВД. В этом году их 447. Совсем скоро они продолжат службу в Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз и других правоохранительных органах. На мероприятии присутствовали руководители различных государственных структур, в том числе Иван Кубраков, министр внутренних дел.
Он поздравил выпускников с окончанием Академии и подчеркнул, что в такой непростой работе необходимо помнить о важных качествах человека:
– Уважаемые коллеги, никогда не забывайте о человечности – в нашей работе это необходимо. Я обращаю ваше внимание на вежливое и внимательное отношение к людям, которые к вам приходят. Академия МВД дала вам необходимые теоретические знания, профессорско-преподавательский состав вложил в вас свою душу, они радовались успехам и разделяли ваши неудачи. Однако качества достойного гражданина вам дали ваши родители, они научили вас не проходить мимо беды другого человека.
Также он подчеркнул, что Академия МВД остается престижным вузом с новейшими технологиями и ответственным подходом к обучению будущих офицеров. Для обмена опытом приезжают коллеги не только из стран СНГ, но и со всего мира.
Немало выпускников Академии показали высокие результаты в учебе. В этом году 38 молодых офицеров окончили Академию МВД с отличием, еще восемь – с золотой медалью.
С поздравлениями выступили мама одного из выпускников, Диана Сулима, а также молодой лейтенант Андрей Кайко.
Кроме этого, священнослужитель храма Александра Невского, протоиерей Димитрий Хорошко поздравил выпускников, дал напутствие и окропил святой водой.
По традиции выпускники Академии простились со знаменем Академии МВД. В завершение мероприятия молодые офицеры прошли торжественный маршем по площади и подбросили монеты на счастье.
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На площади Государственного флага прошел торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД
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