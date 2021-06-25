На площади Государственного флага прошел торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД

Он поздравил выпускников с окончанием Академии и подчеркнул, что в такой непростой работе необходимо помнить о важных качествах человека:Также он подчеркнул, что Академия МВД остается престижным вузом с новейшими технологиями и ответственным подходом к обучению будущих офицеров. Для обмена опытом приезжают коллеги не только из стран СНГ, но и со всего мира.Немало выпускников Академии показали высокие результаты в учебе. В этом году 38 молодых офицеров окончили Академию МВД с отличием, еще восемь – с золотой медалью.С поздравлениями выступили мама одного из выпускников, Диана Сулима, а также молодой лейтенант Андрей Кайко.Кроме этого, священнослужитель храма Александра Невского, протоиерей Димитрий Хорошко поздравил выпускников, дал напутствие и окропил святой водой.По традиции выпускники Академии простились со знаменем Академии МВД. В завершение мероприятия молодые офицеры прошли торжественный маршем по площади и подбросили монеты на счастье.