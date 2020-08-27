По случаю 40-летия образования Шэньчжэньской специальной экономической зоны 826 беспилотников взмыли в воздух над Шэньчжэньским заливом. Они приняли участие в грандиозном световом шоу, рассказавшем об успехах 40-летнего социально-экономического развития и представившем меняющийся с каждым днем облик Шэньчжэня (китайская провинция Гуандун), пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Фотофакт. Световое шоу дронов по случаю 40-летия Шэньчжэньской специальной экономической зоны
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