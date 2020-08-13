Несмотря на жаркую погоду, в Ухане (китайская провинция Хубэй) полным ходом идет строительство международного финансового центра "Люйди". Более 300 строителей трудятся на высоте около 500 метров. Работа начинается каждый день в шесть часов утра и продолжается до наступления темноты. В самое жаркое полуденное время делается короткий перерыв, сообщает "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Фотофакт. Строительство уханьского финансового центра "Люйди"
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