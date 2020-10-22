В городе Хайкоу, который находится в китайской провинции Хайнань, идет строительство Головной интернет-базы на западном побережье. Она является частью Хайкоуского индустриального парка Интернета и информации «Фусинчэн» – одного из основных индустриальных парков Хайнаньского порта свободной торговли, пишет информационное агентство «Синьхуа».
Когда строительство будет завершено, парк «Фусинчэн» станет центром цифровой экономики, международного офшорного предпринимательства и инноваций.
Фото: «Синьхуа»
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Фотофакт. Строительство интернет-парка «Фусинчэн» в Хайнаньском порту свободной торговли
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