В Хайкоу, административной столице китайской провинции Хайнань, ведется строительство базы обслуживания и ремонта авиалайнеров при аэропорте Мэйлань. Когда строительство будет завершено, здесь появится комплексная платформа по обслуживанию и ремонту китайских и зарубежных пассажирских самолетов, пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Фотофакт. Строительство базы обслуживания самолетов в Хайкоу
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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