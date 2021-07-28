В японской столице продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня в токийских бассейнах лучшие пловцы мира состязались в ряде дисциплин. Финальные заплывы состоялись в категориях 200 м вольным стилем (женщины), 200 м баттерфляем (мужчины), 200 м комплексом (женщины), 1500 м вольным стилем (женщины) и эстафета 4x200 м вольным стилем (мужчины). Белорусские пловчихи Анастасия Шкурдай и Алина Змушко участвовали в заплывах на дистанции 100 м вольным стилем и 200 м брассом, однако пробиться в полуфиналы не смогли. Посмотрите, как выглядели сегодняшние соревнования по плаванию на Олимпиаде: корреспонденты Reuters запечатлели их на фото. Ярких и необычных снимков очень много – выбрали лучшие.
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Фотофакт: соревнования по плаванию на Олимпиаде в Токио
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