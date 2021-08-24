Фотофакт. Smart China Expo 2021

Важное мероприятие, которое нацелено на привлечение инвестиций и подписание контрактов, прошло в рамках Китайской международной выставки интеллектуальной индустрии –2021 (Smart China Expo 2021). Всего было подписано 92 контракта на общую сумму более 250 миллиардов юаней, что показало важную роль данной выставки как платформы для усиления открытости и сотрудничества в международной интеллектуальной индустрии, пишет «Синьхуа».
Как уточняет информационное агентство, подписанные контракты преимущественно касаются проектов в таких сферах, как умное производство и цифровая экономика.
Фото: «Синьхуа»