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СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества

Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, сообщает БЕЛТА

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Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска "Брузги" и на нем.

- За ночь следователями во взаимодействии со специалистами УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр, в ходе которого в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований, таких как взрывотехническая, баллистическая, судебно-биологическая, физико-химическая и дактилоскопическая. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств, - рассказали в комитете.


В настоящее время дополнительно осматривается место происшествия в светлое время суток, продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).




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