СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества

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Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска "Брузги" и на нем., - рассказали в комитете.В настоящее время дополнительно осматривается место происшествия в светлое время суток, продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).