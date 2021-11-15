SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Фотофакт. Седьмая ночь в лагере беженцев подходит к концу

Фотофакт. Седьмая ночь в лагере беженцев подходит к концу

Седьмая ночь в лагере беженцев около белорусско-польской границы подходит к концу. Люди продолжают дежурить у костров, польские пограничники светят на них прожекторами.








Подписаться

Видео: "СБ ТВ"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы