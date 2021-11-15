Главная Фотофакт. Седьмая ночь в лагере беженцев подходит к концу Опубликовано: 15.11.2021 08:12:00 2425 Фотофакт. Седьмая ночь в лагере беженцев подходит к концу Седьмая ночь в лагере беженцев около белорусско-польской границы подходит к концу. Люди продолжают дежурить у костров, польские пограничники светят на них прожекторами. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Видео: "СБ ТВ" Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи