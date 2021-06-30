Отдых с семьей, природа и, конечно, рыбалка – вот один из способов провести летний отпуск, не выезжая за пределы Беларуси. Так сделал и наш фотокорреспондент. А еще – запечатлел это в серии снимков. Посмотрите, какая умиротворенная и чарующая атмосфера царит на Вилейском водохранилище.
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Фотофакт. Рыбалка на Вилейском водохранилище
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы