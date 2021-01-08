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Фотофакт. Рождественские колядные гуляния в Бресте

Брестчане празднуют Рождество. Массовые рождественские гуляния прошли на главной площади областного центра. Горожане пели колядные песни, танцевали и водили хороводы. Со сцены всех собравшихся со светлым праздником Рождества поздравляли самодеятельные коллективы города над Бугом, вокальные студии и образовательные центры. Не прошли мимо гуляний и Дед Мороз со Снегурочкой.













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Фото: Павел БОГУШ
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