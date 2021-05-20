В городе Хэфэй (это в Восточном Китае) пересечение нескольких улиц с высоты напоминает сердечко. Местные жители, заметившие необычный рисунок, называют дорогу протяженностью около 6,57 км сердцевидным шоссе, пишет «Синьхуа». Романтичное место облюбовали парочки – поблизости часто устраивают свидания. И понятно почему: вы только посмотрите, как красиво шоссе выглядит в свете фонарей.
Фото: «Синьхуа»
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Фотофакт. Романтическое сердцевидное шоссе на востоке Китая
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