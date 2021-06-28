Около 30 военно-исторических клубов приняли участие в реконструкции боев вблизи деревни Щатково Бобруйского района. Здесь 28–29 июня 1944 года в месте переправы через реку Березину замкнулся Бобруйский котел. Кульминацией сражения стал захват и удержание переправы и плацдарма на западном берегу Березины. Бой за Щатковский мост стал завершающим этапом победоносной Бобруйской наступательной операции, которая предопределила дальнейший стремительный успех операции «Багратион».
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Фотофакт. Реконструкция боя в деревне Щатково Бобруйского района
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