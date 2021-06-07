Праздник пушкинской поэзии устроили в субботу в агрогородке Телуша Бобруйского района, сообщает газета «Трыбуна працы».
В Свято-Никольском храме прошла поминальная панихида, а к могиле внучки великого поэта Натальи Воронцовой-Вельяминовой возложили цветы. На площадке возле сельского Дома культуры гостей, среди которых был и уроженец этих мест депутат Палаты представителей Национального собрания Владимир Гацко, ожидала театрально-поэтическая программа с конкурсами рисунков на асфальте, выставкой-продажей изделий декоративно-прикладного искусства, детскими аттракционами, торговыми рядами.
Фото Юрия ЮРКЕВИЧА
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Фотофакт. Праздник пушкинской поэзии в Бобруйском районе
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.