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Фотофакт. Праздник для малышей в рамках акции «Наши дети» устроила в Могилеве «Белая Русь»

Благотворительный праздник для малышей организовала сегодня Могилевская областная организация РОО «Белая Русь». Красочное мероприятие во Дворце культуры области стало частью акции «Наши дети». Детям членов общественного объединения вручили подарки, сладости и показали представление с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.












Фото: mogilev-region.gov.by
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