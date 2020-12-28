Благотворительный праздник для малышей организовала сегодня Могилевская областная организация РОО «Белая Русь». Красочное мероприятие во Дворце культуры области стало частью акции «Наши дети». Детям членов общественного объединения вручили подарки, сладости и показали представление с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.
Фото: mogilev-region.gov.by
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Фотофакт. Праздник для малышей в рамках акции «Наши дети» устроила в Могилеве «Белая Русь»
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