Фотофакт: последствия землетрясения в Хорватии

Рано утром 22 марта в районе хорватского Загреба произошла серия землетрясений. Магнитуда самого мощного толчка составила 5,3 балла по шкале Рихтера.
A magnitude 5.3 earthquake struck Zagreb this morning #Croatia #Earthquake pic.twitter.com/fr1AOmaXe1— CNW (@ConflictsW) March 22, 2020
По предварительным данным, в результате землетрясения погиб один человек — на подростка упала часть фасада здания.
Наибольший урон природа нанесла архитектуре, повредив Загребский собор и многие жилые дома. Жители некоторых районов хорватской столицы остались без воды и электричества.
Землетрясение стало самым мощным в Хорватии за последние 140 лет.
Фото: AP, Reuters, HINA