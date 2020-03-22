Фотофакт: последствия землетрясения в Хорватии

Рано утром 22 марта в районе хорватского Загреба произошла серия землетрясений. Магнитуда самого мощного толчка составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

По предварительным данным, в результате землетрясения погиб один человек — на подростка упала часть фасада здания.

Наибольший урон природа нанесла архитектуре, повредив Загребский собор и многие жилые дома. Жители некоторых районов хорватской столицы остались без воды и электричества.

Землетрясение стало самым мощным в Хорватии за последние 140 лет.

Фото: AP, Reuters, HINA