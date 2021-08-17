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Фотофакт: последствия урагана в Минске

Сегодня в столице прошел сильный ливень с грозой, порывы ветра достигали 15–20 м/с. Из-за непогоды произошло частичное подтопление проезжей части, было ограничено движение общественного транспорта, деревья упали на дорогу и автомобили, рекламные баннеры унесло ветром. Для уменьшения возможного ущерба, а также для мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС, специальная техника ГПО "Горремавтодор" и экипажи ГАИ. Фотокорреспондент sb.by запечатлел последствия урагана на минских улицах.











Фотофакт. Минск накрыло мощным ливнем с грозой

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Фото: Алексей МАТЮШ
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