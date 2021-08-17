Фотофакт. Минск накрыло мощным ливнем с грозой
Видео: жуткий ливень с громом и молнией накрыл Минск. Как это было
Фотофакт: последствия урагана в Минске
Сегодня в столице прошел сильный ливень с грозой, порывы ветра достигали 15–20 м/с. Из-за непогоды произошло частичное подтопление проезжей части, было ограничено движение общественного транспорта, деревья упали на дорогу и автомобили, рекламные баннеры унесло ветром. Для уменьшения возможного ущерба, а также для мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС, специальная техника ГПО "Горремавтодор" и экипажи ГАИ. Фотокорреспондент sb.by запечатлел последствия урагана на минских улицах.