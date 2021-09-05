Фотофакт. Посетители как часть экспозиции фестиваля ART-MINSK

В столице сразу в нескольких локациях проходит масштабный международный фестиваль искусства "Art-Minsk-2021". В фестивале принимают участие 229 художников, которые вплоть до 26 сентября будут экспонировать плоды своего творчества на самый разный вкус и жанр включая живопись, графику, фотографию, скульптуру, арт-инсталляции и многое другое. Фотокорреспондент sb.by попытался связать посетителей экспозиций фестиваля на фотографиях во Дворце Искусств с работами авторов в нечто близкое и взаимно дополняющее...