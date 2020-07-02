Горные луга Шэньтянь, или "Поля богов", площадью свыше 730 га раскинулись на северном склоне главного хребта гор Дабашань на стыке уезда Ланьгао провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) и уезда Чэнкоу города Чунцина (Юго-Западный Китай). В лучах восходящего летнего солнца луга напоминают бескрайний зеленый ковер, наброшенный на горные вершины.
Фотографии: "Синьхуа" / Тао Мин
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Фотофакт. "Поля богов" на склоне гор Дабашань на рассвете
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