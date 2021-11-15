Главная ФОТОФАКТ. Польские пограничники устанавливают еще один уровень заграждения от беженцев Опубликовано: 15.11.2021 21:50:38 3104 ФОТОФАКТ. Польские пограничники устанавливают еще один уровень заграждения от беженцев Польские пограничники устанавливают еще один уровень заграждения от беженцев в пункте пропуска "Кузница". Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи