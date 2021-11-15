SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ФОТОФАКТ. Польские пограничники устанавливают еще один уровень заграждения от беженцев

ФОТОФАКТ. Польские пограничники устанавливают еще один уровень заграждения от беженцев

Польские пограничники устанавливают еще один уровень заграждения от беженцев в пункте пропуска "Кузница". 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы