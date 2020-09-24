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В Минске прошел пикет в поддержку мира и безопасности

Сегодня в Минске у здания литовского посольства состоялся пикет против вмешательства во внутренние дела нашей страны, а также в поддержку мира и безопасности. Выразить свое недовольство действиями иностранных государств собралось более 50 человек – в основном молодежь из столичных вузов, представители общественных организаций и просто неравнодушные белорусы.  


Участие в акции принял и член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич. Свою позицию он объяснил так: 

– Таким образом мы уже не в первый раз выражаем свое отношение к происходящему вокруг нашей страны и попыткам повлиять на решение народа.

Интересуюсь у депутата: рассчитывает ли он, что к собравшимся выйдут литовские дипломаты?

– Если выйдут, обязательно пообщаемся. Сегодня Литва – одно из государств, которое наиболее активно вмешивается во внутренние дела Беларуси. Вместе с Польшей они являются генераторами всех процессов, которые сейчас происходят. Речь в том числе о координации массовых беспорядков, а также о попытках дестабилизации обстановки в стране. Поэтому сегодня мы собрались именно здесь. 


Кстати, на пикет активисты вышли не с пустыми руками. Взяли государственные флаги и большую колонку, из которой играли государственный гимн, а также успевшая стать популярной песня «Саня останется с нами». Собравшиеся дружно скандировали: “Руки прочь от Беларуси!”, “Пока мы едины, мы непобедимы”, “Любимую не отдадим!”, “За батьку!” и “Лукашенко – наш Президент”. 

Минчанин Вячеслав Галиков, студент педагогического университета имени Максима Танка, на пикет пришел с друзьями. 

– Нам не нравится, что другие страны вмешиваются в нашу внутреннюю политику, пытаются на нас давить, искать в этом свою выгоду, влиять на наши внутренние процессы. Которое Беларусь, считаем, должна определять самостоятельно. Как независимое, суверенное государство. Мы против такого вмешательства. 


Заместитель председателя ОО «Лига коммунистической молодежи» Роман Роль о пикете узнал из социальных сетей:  

– Пришел сюда, чтобы поддержать Главу нашего государства. Показать, что все далеко не так, как пишут в телеграм-каналах, и что есть молодежь, которая поддерживает выбранный им курс развития страны. 

– Нас большинство!  – вторит ему минчанка Воронович Антонина:

– И наш пикет, в отличие от пикетов наших оппонентов, которые устраивают погромы, действительно мирный. Мы просто показываем, что мы выступаем за целостность нашей страны, за мир, стабильность и независимость. Особенно хотелось бы, чтобы это увидели зарубежные страны.










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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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