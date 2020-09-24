В Минске прошел пикет в поддержку мира и безопасности

Участие в акции принял и. Свою позицию он объяснил так:Интересуюсь у депутата: рассчитывает ли он, что к собравшимся выйдут литовские дипломаты?Кстати, на пикет активисты вышли не с пустыми руками. Взяли государственные флаги и большую колонку, из которой играли государственный гимн, а также успевшая стать популярной песня «Саня останется с нами». Собравшиеся дружно скандировали: “Руки прочь от Беларуси!”, “Пока мы едины, мы непобедимы”, “Любимую не отдадим!”, “За батьку!” и “Лукашенко – наш Президент”.Минчанинна пикет пришел с друзьями.о пикете узнал из социальных сетей:– вторит ему минчанка