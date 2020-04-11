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  2. Фотофакт. Память узников концлагерей почтили в Витебске

Фотофакт. Память узников концлагерей почтили в Витебске

На месте бывшего лагеря смерти "5-й полк" в Витебске сегодня состоялась церемония возложения венков, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.




Венки возложили председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин, пишет БЕЛТА.



Фото: БЕЛТА
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