В день официального старта XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» по традиции состоялось открытие пресс-центра. На нем присутствовали министр информации Владимир Перцов, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, председатель Витебского горисполкома Николай Орлов, депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак и бессменная ведущая фестиваля Елена Спиридович.
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Фотофакт. Открытие международного пресс-центра на «Славянском базаре в Витебске»
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