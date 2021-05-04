В дни праздничных майских каникул в древнем городе Яньчжоу (это в Восточном Китае) проходит серия мероприятий. Палаточный лагерь на городской стене, световое 3D-шоу, вечерняя прогулка по реке Юйдайхэ, кулинарный карнавал и ночные представления на различных площадках позволяют жителям и гостям Яньчжоу погрузиться в неповторимую атмосферу древнего города времен XII-XIII веков, пишет «Синьхуа».
Фото: «Синьхуа»
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Фотофакт. Неповторимая атмосфера древнего города Яньчжоу в Восточном Китае
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