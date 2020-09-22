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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Начался второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство — 2020»

Как гром с небес

Продлится он по 25 сентября. В практических действиях участвует около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. Сегодня на полигоне Брестский парашютисты отрабатывали разведывательные и боевые действия в тылу условного противника, вели по нему огонь из всего имеющегося на вооружении частей огнестрельного оружия. Тактическую группу поддерживала штурмовая и истребительная авиация. За четкими действиями профессионалов военного дела наблюдали наши корреспонденты.

Сюжет боевика

На западной окраине урочища Сахара, что в трех километрах от Бреста, боевики захватили населенный пункт. Перегруппировались для попытки прорыва. Чтобы их усмирить, перебрасывается по воздуху часть многонациональной тактической группы. Боевая задача такова: десантирование, захват и удержание рубежа.

Пара Як-130 провела штурмовку района десантирования. Прикрывают высадку и истребители. Рассекали чистое небо. Самолет противника МиГ-29 перехватил наш Су-30СМ. Завязался воздушный бой. Противник уходил от преследования, активно маневрировал с большими перегрузками. Фигуры сложного пилотажа — горка, форсированный разворот, полупереворот, косая петля, боевой разворот — не сработали. Летчик Су-30СМ — в более выгодном положении, крепко сел на хвост противнику. И достал его, «подбил». МиГ-29 вышел из боя.

Тактика и практика

Нарастает гул: на подходе военно-транспортный самолет Ил-76. Его скорость — 350 километров в час, приближается стремительно. Высадил группу из 26 десантников-разведчиков, щедро рассыпал по всей площадке целый «букет» белоснежных куполов. 11 парашютистов — наши военные, десантируются на системах «Инсайдер-300С» и «Лесник-3М», 15 — военнослужащие Вооруженных сил России на парашютных системах специального назначения типа «Арбалет». После приземления рассредоточиваются по периметру. Действуют по двойкам. Ведут огонь стрелковым оружием. Дают цели авиации. Звено штурмовиков Як-130 116-й гвардейской авиабазы «работает» по противнику бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами осколочно-фугасного действия. Разведчики уничтожили противника на площадке приземления и обеспечили высадку главных сил десанта.


Главные силы — эшелон, еще пять Ил-76. Построение боевого порядка эшелона такое, что время между пролетами самолетов — две минуты. Вот один из Ил-76 сбросил технику — три десантные машины БМД-2. Раздался глухой удар, купола парашютов смягчились, изогнувшись, как медузы в танце, укрыли боевые машины. Парашютисты десантируются с вооружением и снаряжением. Раскрылся основной парашют, развернулись по ветру и переводят оружие в положение «для десантирования». Ведут огонь по условному противнику прямо в воздухе.

Вся высадка заняла не более 15 минут. За это время в районе высадилось около 180 бойцов тактической группы и три боевые машины. Десантники приземлились успешно, без аварийных ситуаций, спешно сложили парашюты в мешки. Объединились в отделения, взводы и роты. Нагруженные боеприпасами, с тучными парашютными мешками на плечах, они устремились к рубежу блокирования условного противника, где окончательно уничтожили его резерв.

ikras@sb.by
















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Фото: Александр КУШНЕР
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