На строящейся в китайской провинции Хэнань пригородной железной дороге Чжэнчжоу – Сюйчан с установкой первой балки коробчатого сечения официально стартовал этап возведения верхних дорожных конструкций. Строительство пригородной ветки началось в 2017 году. Планируется, что полный ввод в эксплуатацию состоится в 2022 году, пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
Опубликовано:
1
Фотофакт. На железной дороге Чжэнчжоу – Сюйчан началось возведение верхних дорожных конструкций
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter