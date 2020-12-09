Новую железнодорожную магистраль, которая связывает город Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района и город Голмуд провинции Цинхай на северо-западе КНР, сегодня ввели в эксплуатацию. Сообщается, что проект позволит ускорить темпы развития западных районов страны. Железная дорога протяженностью 1206 километров стала третьей магистралью, соединяющей Синьцзян с другими регионами Китая, пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Фотофакт. На западе Китая введена в эксплуатацию новая железнодорожная магистраль
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