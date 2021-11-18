Главная Фотофакт. На обед у беженцев будет перловая каша с говяжьей тушенкой Опубликовано: 18.11.2021 14:29:00 1276 Фотофакт. На обед у беженцев будет перловая каша с говяжьей тушенкой Волонтеры и военнослужащие приготовили для беженцев в логистическом центре обед. В меню – каша перловая с говяжьей тушенкой, молочная продукция и чистая питьевая вода. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Егор Ермалицкий Написать автору Фото: Егор Ермалицкий Версия для печати Новости и статьи