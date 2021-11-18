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  2. Фотофакт. На обед у беженцев будет перловая каша с говяжьей тушенкой

Фотофакт. На обед у беженцев будет перловая каша с говяжьей тушенкой

Волонтеры и военнослужащие приготовили для беженцев в логистическом центре обед. В меню – каша перловая с говяжьей тушенкой, молочная продукция и чистая питьевая вода.
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Фото: Егор Ермалицкий
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