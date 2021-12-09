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Фотофакт. На Хайнане обнаружен цветной ибис

В деревне Паньшань островной провинции Хайнань (это в Южном Китае) группа охраны птиц заметила цветного ибиса – редчайший вид птицы с малочисленной популяцией на территории Китая, пишет агентство Синьхуа.






Фото: Синьхуа
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