Главная Фотофакт. На Хайнане обнаружен цветной ибис Опубликовано: 09.12.2021 21:30:00 1003 Фотофакт. На Хайнане обнаружен цветной ибис В деревне Паньшань островной провинции Хайнань (это в Южном Китае) группа охраны птиц заметила цветного ибиса – редчайший вид птицы с малочисленной популяцией на территории Китая, пишет агентство Синьхуа. Фото: Синьхуа Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Китай окно в Китай птицы Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Версия для печати Новости и статьи