В рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" проходит международная матчевая встреча по боксу между сборными командами Республики Беларусь (Брест, Витебск, Минск, Пинск) и Российской Федерации (Великие Луки, Псков, Смоленск). На спортивной площадке побывал и фотокорреспондент sb.by.
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Фотофакт. На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" проходит матчевая встреча по боксу сборных команд Беларуси и России
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