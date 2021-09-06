Главная Фотофакт. На аэродроме Мачулищи встретили бронзовых призеров «Авиадартса» на АрМИ-2021 Опубликовано: 06.09.2021 19:28:00 1655 Фотофакт. На аэродроме Мачулищи встретили бронзовых призеров «Авиадартса» на АрМИ-2021 Из Рязани вернулись белорусские военные летчики, которые завоевали бронзу на международном конкурсе «Авиадартс» на АрМИ-2021. Призеров встретили хлебом-солью на аэродроме Мачулищи. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter армия летчики Подготовил(а): Виктория НОВИК Написать автору Версия для печати Новости и статьи