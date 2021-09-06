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  2. Фотофакт. На аэродроме Мачулищи встретили бронзовых призеров «Авиадартса» на АрМИ-2021

Фотофакт. На аэродроме Мачулищи встретили бронзовых призеров «Авиадартса» на АрМИ-2021

Из Рязани вернулись белорусские военные летчики, которые завоевали бронзу на международном конкурсе «Авиадартс» на АрМИ-2021. Призеров встретили хлебом-солью на аэродроме Мачулищи.







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