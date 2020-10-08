В дни общенациональных каникул по случаю Дня образования КНР и праздника Середины осени посетители китайского классического парка Лююань, который находится в городе Сучжоу провинции Цзянсу, могут насладиться музыкальной драмой куньцюй "Пионовая беседка". Причем сделать это можно прямо под открытым небом, пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Фотофакт. Музыкальная драма куньцюй "Пионовая беседка" под открытым небом в Сучжоу
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