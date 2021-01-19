В 2020 году мемориальный музей-усадьбу Тадеуша Костюшко в Ивацевичском районе недалеко от города Коссово посетили 32 тысячи человек. Это ненамного меньше, чем в 2019 году, сообщили в музее. Если до пандемии больше было иностранных туристов, то в минувшем году по родному краю путешествовали белорусы.
Музей-усадьба Костюшко открыт в 2004 году.
Посетив музей-усадьбу Костюшко, туристы обязательно заглянут во дворец Пусловских, который еще называют Коссовским замком. Его реставрация идет более десяти лет. В 2017 году во дворце открылась первая музейная экспозиция. В 2020 году первых посетителей приняли ресторан «Граф Пусловский» и отель «Пусловских». В планах на 2021 год – открытие постоянной музейной экспозиции на первом этаже дворца и белого бального зала. Планируется восстановление стеклянной оранжереи Пусловских, открытие библиотеки.
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Фотофакт. Музей-усадьба Костюшко и дворец Пусловских зимой
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Фото: Павел БОГУШ