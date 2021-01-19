Фотофакт. Музей-усадьба Костюшко и дворец Пусловских зимой

Музей-усадьба Костюшко открыт в 2004 году.Посетив музей-усадьбу Костюшко, туристы обязательно заглянут во дворец Пусловских, который еще называют Коссовским замком. Его реставрация идет более десяти лет. В 2017 году во дворце открылась первая музейная экспозиция. В 2020 году первых посетителей приняли ресторан «Граф Пусловский» и отель «Пусловских». В планах на 2021 год – открытие постоянной музейной экспозиции на первом этаже дворца и белого бального зала. Планируется восстановление стеклянной оранжереи Пусловских, открытие библиотеки.