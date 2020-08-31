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  2. Фотофакт. Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел у посольства Литвы в Минске

Фотофакт. Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел у посольства Литвы в Минске

Сегодня в Минске граждане пришли к посольству Литвы в Беларуси, чтобы выразить свое несогласие с тем, что западные страны вмешиваются во внутренние дела нашего государства. На пикете присутствовали представители ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь». Их пришли поддержать неравнодушные люди самых разных профессий. Объединяет всех одно - активная гражданская позиция и желание спокойно жить в собственной стране. 


Член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич отметил: 

- Мы не диктуем другим государствам, как им вести внутреннюю политику - и требуем такого же отношения к нам. Сегодня руководители некоторых стран советуют нам, как поступать, с кем вести переговоры, какие изменения проводить. Мы считаем это неприемлемым и выражаем свою позицию в том числе здесь, около посольства государства, которое проявляет наибольшую активность при вмешательстве в наши внутренние дела, поддерживает некие искусственные правительства. Пусть они там и остаются и дают советы Литве. Мы же свои проблемы решим самостоятельно. 

По словам депутата, молодежь часто поддается методам психологического воздействия, которое оказывается через соцсети:

- Многие дезориентированы. Но подавляющее большинство молодых людей оценивают происходящее в стране собственными глазами и понимают, что нас пытаются унизить, растоптать. Конечно, мы этого не допустим. Ребята, которые пришли сюда, не боятся травли и понимают: угрозы к нам поступают лишь потому, что наш противник слаб и на другое не способен. 


Юрист Вадим Борисюк признается, что еще недавно старался просто работать, занимался волонтерством. Сейчас же парень уверен: если надо отстоять независимость, свободу нашей страны, он будет выражать свою гражданскую позицию.

- Я поддерживаю действующую власть, так как это прежде всего порядок, возможность спокойно выйти с семьей на улицу. Это жизнь в благополучной и процветающей стране. Да, есть много альтернативных мнений. Но большинство молодежи хочет стабильности, безопасности. Зачем нам, чтобы люди ходили под флагом коллаборационистов, которые в годы войны вешали наших партизан?! Я за то, чтобы народ принимал решения самостоятельно, и никакие другие страны не должны их комментировать, - считает Вадим Борисюк. 


Предприниматель Наталья Ермакович утверждает:

- Белорусы против несанкционированных митингов, раскачивания ситуации и повторения украинского сценария. Для большинства это очевидно. Мы хотим сохранить тот уровень жизни, который есть сейчас. Не нужно никаких воскресных шествий, непонятных  флешмобов. За этим ничего не стоит. И не надо верить в сказки от западных коллег. 

Своим мнением поделился и председатель Совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба:

- Людям, которые представляют реальный сектор экономики, очень больно и горько наблюдать за тем, как политические решения призывают к деиндустриализации нашего государства. А ведь индустрия - это рабочие места, зарплата, перспективы, возможность строить своё будущее. 


Профсоюзы призывают работников не вступать в забастовочное движение под сомнительными политическими целями:

- Одно дело, когда работники требуют соблюдения своих законных социально-экономических интересов. Здесь же мы столкнулись с перевёрнутой ситуацией: наших людей просто стараются использовать. И мы категорически против таких действий. Я верю, что все вернется к здравости смыслу и предприятия смогут спокойно работать в интересах нашего и, кстати говоря, литовского народов.

Алина ДАНИЛОВИЧ.
























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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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