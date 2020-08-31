Фотофакт. Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел у посольства Литвы в Минске

отметил:По словам депутата, молодежь часто поддается методам психологического воздействия, которое оказывается через соцсети:признается, что еще недавно старался просто работать, занимался волонтерством. Сейчас же парень уверен: если надо отстоять независимость, свободу нашей страны, он будет выражать свою гражданскую позицию.считает Вадим Борисюк.утверждает:Своим мнением поделился иПрофсоюзы призывают работников не вступать в забастовочное движение под сомнительными политическими целями: